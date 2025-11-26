Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden bir grup milletvekilinin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gazeteci/yazar Şamil Tayyar, Öcalan'ın görüşmede dile getirdiği konularla ilişkin izlenimlerini aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 23:46

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri olarak sunduğu 'nin Adası'na heyet gönderme adımı pazartesi günü gerçekleşti. AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, MHP milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in katılımıyla heyet ile bir gerçekleştirdi.

Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'

"ÖCALAN'IN BEKLENTİLERİ VAR"

Görüşmede en merak edilen konulardan biri terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın özellikle konusunda hangi adımları önereceğiydi. TGRT Haber Medya Kritik programında gazeteci Şamil Tayyar bu görüşmeye ilişkin edindiği izlenimlerini paylaştı.
Tayyar, Öcalan'ın Suriye meselesini kendisinin çözebileceğini ancak bu konuda bazı beklentilerinin olduğunu "Kendi araştırmalarımı sürdürdüğümde karşıma şöyle bir cümle çıktı. Öcalan 'Suriye meselesini ben çözerim ancak bazı beklentiler var' diyor" sözleriyle aktardı. Sürece halel gelmesini istemediğini ve bu yüzden beklentileri açıklamayacağını söyleyen Tayyar temkinli iyimserlik olduğunu belirtti.

Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'

"İMRALI'YI DERGAHA DÖNÜŞTÜRMEK SÜRECE ZARAR VERİR"


Abdullah Öcalan'ın yeni Türkiye inşasının asli aktörü olmaya çalıştığını ifade eden Tayyar, İmralı'ya ziyaretçiler gelmesini istediğini belirterek bu durumu "İmralı'yı dergaha dönüştürmek sürece zarar verir" sözleriyle eleştirdi.
Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin Suriye yönetimine entegre etmek için devletin Öcalan'a baskıyı artıracağını belirten Tayyar, "Her şey bitmiş değil. Alınması gereken çok mesafe var." dedi.

Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular
Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar
Bakan Fidan'dan Suriye uyarısı! PKK/YPG tehdidine dikkat çekti
ETİKETLER
#pkk
#görüşme
#suriye
#tbmm
#mhp
#abdullah öcalan
#imralı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.