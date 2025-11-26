Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri olarak sunduğu TBMM'nin İmralı Adası'na heyet gönderme adımı pazartesi günü gerçekleşti. AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, MHP milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in katılımıyla heyet Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"ÖCALAN'IN BEKLENTİLERİ VAR"

Görüşmede en merak edilen konulardan biri PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın özellikle Suriye konusunda hangi adımları önereceğiydi. TGRT Haber Medya Kritik programında gazeteci Şamil Tayyar bu görüşmeye ilişkin edindiği izlenimlerini paylaştı.

Tayyar, Öcalan'ın Suriye meselesini kendisinin çözebileceğini ancak bu konuda bazı beklentilerinin olduğunu "Kendi araştırmalarımı sürdürdüğümde karşıma şöyle bir cümle çıktı. Öcalan 'Suriye meselesini ben çözerim ancak bazı beklentiler var' diyor" sözleriyle aktardı. Sürece halel gelmesini istemediğini ve bu yüzden beklentileri açıklamayacağını söyleyen Tayyar temkinli iyimserlik olduğunu belirtti.

"İMRALI'YI DERGAHA DÖNÜŞTÜRMEK SÜRECE ZARAR VERİR"



Abdullah Öcalan'ın yeni Türkiye inşasının asli aktörü olmaya çalıştığını ifade eden Tayyar, İmralı'ya ziyaretçiler gelmesini istediğini belirterek bu durumu "İmralı'yı dergaha dönüştürmek sürece zarar verir" sözleriyle eleştirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin Suriye yönetimine entegre etmek için devletin Öcalan'a baskıyı artıracağını belirten Tayyar, "Her şey bitmiş değil. Alınması gereken çok mesafe var." dedi.