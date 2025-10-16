Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı maçların sonucuna göre değişti. Karşılaşma sonuçlarına göre grubu lider tamamlayan ülkeler Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

DÜNYA KUPASINI GARANTİLEYEN ÜLKELER LİSTESİ 2026

Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal elemelerde başarılı olarak kupaya gitmeyi garantiledi. Asya Elemeleri'nde Katar ve Suudi Arabistan organizasyona katılmaya hak kazanırken Avrupa elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere turnuvaya gitmeyi garantileyen ülkeler arasında yer aldı. Maçların sonuçlarına göre Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülke sayısı 28 oldu.

DÜNYA KUPASINA KATILMASI KESİNLEŞEN TAKIMLAR

Organizasyona katılması kesinleşen ülkeler arasında İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana yer aldı. 28 takım maçların sonuçlarına göre organizasyona katılabilecek. ABD, Kanada ve Meksika ise doğrudan katılma hakkı elde etti.

DÜNYA KUPASI'NA KAÇ TAKIM KATILACAK 2026?

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 32 takım yerine 48 takım katılacak. Buna göre 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacak.