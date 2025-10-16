Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Sumru Tarhan

Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlarında ardından 6 ülke daha turnuvaya gitme hakkını kazandı. Dünya Kupasını garantileyen ülkeler merakla beklenirken kupaya katılması kesinleşen takımlar da belli oldu.

Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar
Haber Merkezi
16.10.2025
16.10.2025
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı maçların sonucuna göre değişti. Karşılaşma sonuçlarına göre grubu lider tamamlayan ülkeler Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

DÜNYA KUPASINI GARANTİLEYEN ÜLKELER LİSTESİ 2026

Güney Afrika, , , , Fildişi Sahili ve Senegal elemelerde başarılı olarak kupaya gitmeyi garantiledi. Elemeleri'nde Katar ve Suudi Arabistan organizasyona katılmaya hak kazanırken elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere turnuvaya gitmeyi garantileyen ülkeler arasında yer aldı. Maçların sonuçlarına göre Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülke sayısı 28 oldu.

Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar

DÜNYA KUPASINA KATILMASI KESİNLEŞEN TAKIMLAR

Organizasyona katılması kesinleşen ülkeler arasında İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana yer aldı. 28 takım maçların sonuçlarına göre organizasyona katılabilecek. ABD, Kanada ve Meksika ise doğrudan katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar

DÜNYA KUPASI'NA KAÇ TAKIM KATILACAK 2026?

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 32 takım yerine 48 takım katılacak. Buna göre 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacak.

