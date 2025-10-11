Dünya Kupası Elemeleri'nde VAR var mı?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yola tüm hızıyla devam ederken Bulgaristan mücadelesi sonrası Dünya Kupası Elemeleri'nde VAR hakemi var mı araştırıldı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE VAR VAR MI?

Dünya Kupası Avrupa Eleme maçlarında VAR sistemi uygulanmaktadır. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika dışındaki 45 takımın belirlenmesi için eleme turu gerçekleşiyor. 211 FIFA üyesi ülkelerin 206'sı elemelerde yer alıyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Bugün Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 21.45'te başlayan karşılaşmanın birinci hakemi Portekizli hakem Luis Godinho olurken yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstleniyor. Maçın VAR koltuğunda Andre Narciso yer alırken, AVAR'da Helder Malheiro yer alıyor.