Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?

A Milli Futbol Takımımız, mücadelesine devam ederken bugün deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşırken aday kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bulgaristan ile oynanan maçta Samet Akaydın, ilk 11'de yer almazken yedeklerde yer aldı.
Akaydın, Montella'nın Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde başarılı performans gösterip Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli takımda da Montella, Samet Akaydın'ın performansına güvenerek A Milli Takım aday kadrosunda yer verdi.
Milli Takım aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)
13 Mart 1994 tarihinde dünyaya gelen Samet Akaydın, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak adından söz ettiren oyuncu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giymektedir.
Samet Akaydın'ın kariyeri dikkat çekerken oynadığı takımlar ve sezonlar şöyle:
09/10 – Trabzonspor U16
10/11 – İdmanocağı Alt
11/12 – Boluspor U21
13/14 – Arsinspor
14/15 – Sancaktepe Bld
18/19 – Şanlıurfaspor
19/20 – A. Keçiörengücü
20/21 – Adana Demirspor
22/23 – Fenerbahçe
23/24 – Panathinaikos
24/25 – Ç. Rizespor