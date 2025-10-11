Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosu belli oldu. Bugün 21.45'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelirken Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı merak edildi.

Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?
A Milli Futbol Takımımız, mücadelesine devam ederken bugün deplasmanda ile karşılaşırken aday kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor.

SAMET AKAYDIN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA MI?

Dünya Kupası 'nde bugün Bulgaristan ile oynanan maçta , ilk 11'de yer almazken yedeklerde yer aldı.

Akaydın, Montella'nın Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde başarılı performans gösterip 'ye transfer olmuştu. Milli takımda da Montella, Samet Akaydın'ın performansına güvenerek aday kadrosunda yer verdi.

Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?

Milli Takım aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

13 Mart 1994 tarihinde dünyaya gelen Samet Akaydın, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak adından söz ettiren oyuncu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giymektedir.

Samet Akaydın milli takım kadrosunda mı? Hangi takımda oynuyor?

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Samet Akaydın'ın kariyeri dikkat çekerken oynadığı takımlar ve sezonlar şöyle:

09/10 – Trabzonspor U16
10/11 – İdmanocağı Alt
11/12 – Boluspor U21
13/14 – Arsinspor
14/15 – Sancaktepe Bld
18/19 – Şanlıurfaspor
19/20 – A. Keçiörengücü
20/21 – Adana Demirspor
22/23 – Fenerbahçe
23/24 – Panathinaikos
24/25 – Ç. Rizespor

Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı sonucu kaç kaç bitti? Karşılaşma 21.45’te başladı
#bulgaristan
#çaykur rizespor
#a milli takım
#samet akaydın
#avrupa elemeleri
#Fenerbahçe
#Aktüel
