İsrail paramparça: Erling Haaland'lı Norveç'ten büyük fark!

Norveç, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsrail'i 5-0 ile geçti. Kuzey ülkesinin golleri; Khalaili (18-KK), Haaland (27, 63, 72) ve Nachmias'tan (28-KK) geldi.
Norveç'in 5-0'lık zaferinde 3 gol atan Erling Haaland, milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! Norveçli yıldız; an itibarıyla 46 maçta 50 gol atarak, aynı skora 71 karşılaşmada ulaşabilen Harry Kane'i geride bıraktı.
İsrail'e acımayan Erling Haaland, elemelerde attığı 12 gol ile zirvede bulunuyor! Diğer taraftaysa yıldız forvetin ardından ikinci sırada yer alan Hırvatistanlı Kramaric ise şu ana kadar 6 gol atmıştı.