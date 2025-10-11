Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

İsrail paramparça: Erling Haaland'lı Norveç'ten büyük fark!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile İsrail karşılaştı. Erling Haaland'ın rekor kırdığı mücadele, Norveç'in farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

İsrail paramparça: Erling Haaland'lı Norveç'ten büyük fark!
Burak Ayaydın
11.10.2025
11.10.2025
, Avrupa Elemeleri'nde İsrail'i 5-0 ile geçti. Kuzey ülkesinin golleri; Khalaili (18-KK), Haaland (27, 63, 72) ve Nachmias'tan (28-KK) geldi.

İsrail paramparça: Erling Haaland'lı Norveç'ten büyük fark!

ERLING HAALAND İSRAİL KARŞISINDA TARİH YAZDI

Norveç'in 5-0'lık zaferinde 3 gol atan , milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! Norveçli yıldız; an itibarıyla 46 maçta 50 gol atarak, aynı skora 71 karşılaşmada ulaşabilen Harry Kane'i geride bıraktı.

İsrail paramparça: Erling Haaland'lı Norveç'ten büyük fark!

GOL KRALLIĞINDA DA ERLING HAALAND FIRTINASI!

İsrail'e acımayan Erling Haaland, elemelerde attığı 12 gol ile zirvede bulunuyor! Diğer taraftaysa yıldız forvetin ardından ikinci sırada yer alan Hırvatistanlı Kramaric ise şu ana kadar 6 gol atmıştı.

