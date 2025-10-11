Manchester United milli yıldız için 90 milyon Euroyu gözden çıkardı!

Kenan Yıldız, her geçen gün Avrupa devlerinin listelerine dahil olmaya devam ediyor. An itibarıyla ise genç yetenek, Manchester United için kilit isim haline geldi.

KENAN YILDIZ'A 90 MİLYON EURO!

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden ve ilk temaslar için hazırlıklara başlayan Manchester United, 20 yaşındaki hücumcuyu 90 milyon Euro civarlarında bir bedelle hızlıca kadrosuna katmak istiyor! Ayrıca da Juventus'un bu dev teklifi kabul edebileceği belirtilen haberde, esas problemin Kenan Yıldız ve Manchester United görüşmelerinde yaşanacağı iddia edildi.

KENAN YILDIZ TRANSFERE SICAK YAKLAŞMAYABİLİR

Fichajes, Kenan Yıldız'ın bakış açısına da değindi ve Manchester United'ın kaos ortamına dikkat çekti. Esasen ise milli futbolcunun, Manchester United'a imza atmaya sıcak yaklaşmayabileceğinin altı çizildi.