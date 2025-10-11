Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Manchester United milli yıldız için 90 milyon Euroyu gözden çıkardı!

Manchester United, Fichajes'te yer alan habere göre Kenan Yıldız için vites yükseltti. İngiliz devi, potansiyeline çok inandığı Kenan Yıldız için 90 milyon Euroluk bütçe ayırdı.

Manchester United milli yıldız için 90 milyon Euroyu gözden çıkardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.10.2025
20:43
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
20:43

, her geçen gün Avrupa devlerinin listelerine dahil olmaya devam ediyor. An itibarıyla ise genç yetenek, için kilit isim haline geldi.

Manchester United milli yıldız için 90 milyon Euroyu gözden çıkardı!

KENAN YILDIZ'A 90 MİLYON EURO!

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden ve ilk temaslar için hazırlıklara başlayan Manchester United, 20 yaşındaki hücumcuyu 90 milyon Euro civarlarında bir bedelle hızlıca kadrosuna katmak istiyor! Ayrıca da 'un bu dev teklifi kabul edebileceği belirtilen haberde, esas problemin Kenan Yıldız ve Manchester United görüşmelerinde yaşanacağı iddia edildi.

Manchester United milli yıldız için 90 milyon Euroyu gözden çıkardı!

KENAN YILDIZ TRANSFERE SICAK YAKLAŞMAYABİLİR

Fichajes, Kenan Yıldız'ın bakış açısına da değindi ve Manchester United'ın kaos ortamına dikkat çekti. Esasen ise milli futbolcunun, Manchester United'a imza atmaya sıcak yaklaşmayabileceğinin altı çizildi.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS ARASINDAKİ SON DURUM NEDİR?
Çizme devi, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.
