19°
Spor
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe özelinde çarpıcı sözler: "Rüyasında görmüş olabilir!"

Fenerbahçe'de asbaşkan olarak görev aldığı süreçte; pek çok transferde başrolde yer alan Acun Ilıcalı, o döneme dair iddialarda bulunan gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na mesaj verdi. Eski yönetici, 'rüyasında görmüş olabilir' diyerek sert bir çıkışta bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe özelinde çarpıcı sözler:
Sercan Hamzaoğlu; ile ilgili olarak, "Diego Carlos olayından sonra aramız açıldı. 'Masadan kalktık. Carlos, Galatasaray ile görüşüyor. Bu haberi yalanlayalım.' dedi. 2 gün sonra ise 'Diego Carlos 'de!' haberini görünce, aramız açıldı. Ardından ise Milan Skriniar olayı ile birlikte tamamen bağlar koptu. Hatta Ali Koç araya girdi ve sorunu çözmeye çalıştı ama ben istemedim." ifadelerini kullanmıştı. An itibarıyla ise eski asbaşkan, sosyal medya paylaşımıyla Sercan Hamzaoğlu'na seslendi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe özelinde çarpıcı sözler: "Rüyasında görmüş olabilir!"

ACUN ILICALI'DAN SERCAN HAMZAOĞLU'NA MESAJ!

"Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri tamamen yalandır. Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir. Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir. Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır. Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken iki kere düşünmesidir."

SERCAN HAMZAOĞLU ACUN ILICALI'YA CEVAP VERDİ!

"Sayın Acun Ilıcalı; Tavsiyeniz üzerine ve de fıtratım gereği bu cevabı yazarken, tıpkı haberlerimi yaptığımda olduğu gibi, iki kere düşündüm. Görevde bulunduğunuz zamanlarda size ve makamınıza karşı saygıda kusur etmedim. Bugün de bu çizgimden şaşmayacağım. Söylediklerinize verecek cevabım olmadığından değil bu kulüpteki makamlara kişilerden daha çok değer verdiğim için susuyorum. Bence konunun detayını yoğun iş trafiğiniz nedeniyle unuttuysanız, dediğiniz gibi siz de başkana sorup net bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Siz madem dürüstlüğünüzle bilinen bir kişisiniz kamuoyu gözünde size soruyorum; Carlos transferini yalanlamamı benden istediniz mi? İstemediniz mi?"

ACUN ILICALI FENERBAHÇE'DEN NASIL AYRILMIŞTI?

Ali Koç ve Acun Ilıcalı döneminde Fenerbahçe'nin başarısız olmasının üzerine; ayrıca Jose Mourinho ile de sıkıntılar yaşayan Acun Ilıcalı, kulüpteki pozisyonuna devam etmemenin en doğrusu olacağını düşünmüştü.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe özelinde çarpıcı sözler: "Rüyasında görmüş olabilir!"

JOSE MOURINHO ŞİMDİ HANGİ TAKIMDA?
Portekizli çalıştırıcı, ülkesinin takımlarından Benfica'yı yönetiyor.
