Fenerbahçe'yi reddeden Kyle Walker transfer itirafında bulundu: "Bencilceydi"

Manchester City'den ayrılan Kyle Walker, o günlere dair hislerini paylaştı. Milan sonrasında Fenerbahçe'yi reddeden ve Burnley'e imza atarak ülkesinde kalan deneyimli bek, kendi açısından bencil olduğu bir anı ayrıca öne çıkardı.

KYLE WALKER TRANSFER KRİTİĞİNİ ANLATTI

"Ben kulübün kaptanıydım, işler yoluna gitmediğinde ilk takımdan yollanan kişi siz oluyorsunuz. Milan'a kiralık gitmesi gereken ben miydim? Sezonun ortasında ayrılmalı mıydım? Şimdi geriye dönüp baktığımda, muhtemelen hayır. Takım arkadaşlarımın, dostlarımın ve ailem olarak gördüğüm insanların yanında durmalıydım. Ama ilk kez, kariyerimde bencilce davrandım ve kendimi düşündüm, futbol oynamak istedim. Bunu kötü bir sebep olarak görmüyorum ama yedek kulübesinde oturup ara sıra maç oynamaktan mutlu değildim. Hala üst seviyede oynayabileceğimi kanıtlayacak bir noktam olduğunu hissediyordum. Milan gibi bir kulüp geldiğinde onları geri çevirebileceğimi düşünemezdim. Yazın geri döndüğümde bunu değerlendirmek için zamanım oldu. Ama pişman değilim çünkü her zaman yurt dışında oynayıp bunu deneyimlemek istemiştim. Tabii daha iyi performanslar gösterebilirdim."