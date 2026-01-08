Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ın katil zanlısı tutuklandı

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren Vedat. Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vedat Y.'nin, öldürülen Aydın'ın eski arkadaşı olduğu ortaya çıktı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 23:44

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam arkadaşı Vedat Y.'nin de içerisinde bulunduğu araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakılmıştı.

Sarayköy sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ın katil zanlısı tutuklandı

METRUK BİNADA YAKALANDI

Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Y.'nin yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Y., çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Y., Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ın katil zanlısı tutuklandı

ESKİ ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Vedat Y.'nin Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olduğu tespit edildi. Şahsın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Vedat Y.'nin Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

ALİ AYDIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öldürülen Ali Aydın için ise bugün Sürmene Eski Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Sürmene eski Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ün oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aydın, namaz sonrası ilçenin Oylum Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

