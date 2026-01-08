CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Burak Ulamış denizde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde deniz yüzeyinde bir şahsın hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan emniyet ve sağlık birimleri, denizdeki kişinin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan 45 yaşındaki iki çocuk babası Burak Ulamışlı olduğunu tespit etti.

DENİZDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Ulamışlı’nın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adli makamlar cinayet ihtimalini öncelikli olarak değerlendirilirken, savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri mercek altına alındı. Olayla ilgili araştırmalar çok yönlü olarak devam ediyor.