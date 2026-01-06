Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP seçimlerinde hile davasında ilk duruşma

Aralarında Özgür Çeik, Rıza Akpolat ve İnan Güney'in de bulunduğu 10 sanık tartışmalara yol açan ses kaydına ilişkin konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP seçimlerinde hile davasında ilk duruşma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 18:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, "Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi" dedi.

CHP seçimlerinde hile davasında ilk duruşma


8 EKİM 2023 KONGRESİ'NDE HİLE İDDİASI

CHP'nin, İstanbul 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza infaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Veli Gümüş ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Saat 10.30 sıralarında başlayan duruşmada, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme, duruşmaya ara verdi.


Duruşmada savunma yapan ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan sanık Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, "Ne yazık ki bizler burada, görevimizi tüm benliğimizle ve kendimizi adayarak hakkıyla yerine getirmeye çalışmış olmamıza rağmen, kandırılmalara ve kumpaslara kurban edilmenin bedelini ödüyoruz. Gece gündüz demeden verilen tüm emeklere karşı bu durum, açık bir vefasızlıktır. Vermiş olduğum tüm ifadeleri samimiyetle verdim. Ne yüzümü yere eğdirecek, ne bana güvenenlerin güvenini boşa çıkaracak, ne de başkasının hakkına girecek bir söz söyledim ya da bir eylemde bulundum. Nitekim kayıtlar incelendiğinde, Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığım açıkça görülmektedir. Bu nedenle, Cemal Canpolat’ın listesinden Özgür Çelik’in kazanması için herhangi bir iş ya da işleme dahil olmam, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. Söz konusu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, durumun önüne geçilmesi amacıyla dönemin Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’ın yanına Uğur Gökdemir ile birlikte gittik. Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi. Ancak sürecin devamında, Cemal Canpolat’ın listesine alınmaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle hareket ederek Fahrettin Çırak ile iletişime geçmiş ve kendisine sunulan teklifleri kabul etmeyi tercih etmiştir. Hali hazırda hiçbir kanıt olmamasına rağmen 90 gündür tutukluyum. Ben bana güvenenlerin güvenini kıracak bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

CHP seçimlerinde hile davasında ilk duruşma

"ÖZGÜR ÇELİK BANA SAHİP ÇIKMADI CHP'DEN İSTİFA ETTİM"

Son olarak savunma yapan tutuksuz sanık eski Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, "Ben Veli Gümüş ile 2023 yılında samimi oldum, şu an bana kırgın olduğu için bana iftira atıyor. Ben rüşvet ve yolsuzluktan anılan bir insanı desteklemek istemedim. Yok rüşvetmiş, yok başka bir şeymiş, bu konularla alakalı bir konuşma hiç geçmedi aramızda. Ben, bunları vicdanım rahat söylüyorum. Özgür Çelik bana sahip çıkmadığı için CHP'den istifa ettim. Biz, mahkemeye sunulan o konuşmalarda Giresun'u konuştuk, fındık konuştuk. Bir insan bunu neden kayda alır bilmiyorum. Kimin kayda aldığından da haberim yok. Benim, ne Murat Demir ile, ne de bir başkasıyla konuşmam yoktur. Fahrettin Çırak'ı da tanımıyorum. Benim onunla bir diyaloğum olmadı, para alışverişim yoktur. Bana iftira atıyorlar. Bu dosyada sadece Veli Gümüş ile tanışıyorum. Veli Gümüş, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanacağından çok emindi. Seçimlerde önce, 'artık il başkan yardımcısıyım' diye geziyordu ortalıkta. Bu iddianamede ve burada bulunan sanıklar tarafından bana iftira atılmaktadır'' şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan sanıkların gelecek celse dinlenmesine ve dosyada bulunan eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in vekillere verdiği talimatı Fatih Atik duyurdu! İşte CHP'nin yeni sandık oyunu
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçeceğini duyurdu: Karara nasıl vardığını anlattı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.