10 Ocak Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına uyarısı

Süper Kupa finalindeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi meteoroloji uyarısında bulundu. Maç saatinde şiddetli yağış ve fırtına şeklinde lodos bekleniyor. Rüzgârın etkin olması erteleme iddialarını ve stat değişikliği iddialarını da gündeme getirdi. Peki; 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

10 Ocak Cumartesi İstanbul’da hava nasıl olacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına uyarısı
Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa’da finale çıkan takımlar kesinleşti.

Trabzonspor ve Samsunspor'u eleyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kupayı kazanmak için karşılaşacak.

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

10 Ocak Cumartesi İstanbul’da hava nasıl olacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına uyarısı

Ancak dev derbi öncesi meteorolojiden olumsuz uyarı geldi.

Maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos öngörülüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yıllardır süregelen rüzgâr sorunu da, karşılaşmanın nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

10 Ocak Cumartesi İstanbul’da hava nasıl olacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına uyarısı

10 OCAK İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da 8 Ocak Perşembe’den itibaren hava sıcaklığının azalması, ardından hafta sonu fırtına ile birlikte sağanak yağmur yağması bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü yoğun sağanak yağmurlu gösterirken hava sıcaklığı ise 6 ile 15 derece öngörülüyor.

