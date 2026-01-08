10 Ocak Cumartesi İstanbul’da hava nasıl olacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına uyarısı

Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa’da finale çıkan takımlar kesinleşti.

Trabzonspor ve Samsunspor'u eleyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kupayı kazanmak için karşılaşacak.

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Ancak dev derbi öncesi meteorolojiden olumsuz uyarı geldi.

Maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos öngörülüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yıllardır süregelen rüzgâr sorunu da, karşılaşmanın nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

10 OCAK İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da 8 Ocak Perşembe’den itibaren hava sıcaklığının azalması, ardından hafta sonu fırtına ile birlikte sağanak yağmur yağması bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü yoğun sağanak yağmurlu gösterirken hava sıcaklığı ise 6 ile 15 derece öngörülüyor.