STS Diş Hekimliği sınavı yarın mı saat kaçta?

27 Ağustos, 3 Eylül 2025 tarihleri arasında STS Diş Hekimliği sınavı başvuru işlemleri tamamlandı.
Artık sınav günü gelip çatmış durumda.
STS Diş Hekimliği sınavı 12 Ekim, yani yarın uygulanacak.
STS Diş Hekimliği sınavı sabah 10:15’te başlayacak.
Sınava 10:00’dan sonra hiçbir aday kabul edilmeyecek.
STS Diş Hekimliği sınavı toplam 150 dakika devam edecek.