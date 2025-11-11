Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

İBB iddianamesi tam metin hazırlandı ve iddianamede örgütün yapısının anlatıldığı bir örgüt şeması yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 407 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü olan şüpheliler arasında örgütün kurucusu ve elebaşı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı belirtildi. İşte İBB iddianamesinden ifadeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 21:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı ” soruşturmasına ilişkin iddianamesini tamamladı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün yapılanması, suçlamalar ve kamu zararına ilişkin detaylar yer aldı.

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

İBB İDDİANAMESİ TAM METİN YAYINLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, toplam 407 şüpheliye yer verildi. Bunlardan 105'inin tutuklu, 170'inin adli kontrolle serbest olduğu, 7 kişi hakkında yakalama emri bulunduğu bildirildi. Ayrıca 5 kişi “müşteki şüpheli” sıfatıyla dosyada yer aldı. İddianamede, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ alma-verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi çok sayıda suçlama yer aldı.

Savcılığın açıklamasına göre, örgütün kurucusu ve elebaşı olarak gösterildi. Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ise örgüt yöneticileri arasında sayıldı. İddianamede, 92 kişinin örgüt üyesi konumunda bulunduğu, diğerlerinin ise örgütle bağlantılı suçlarda rol aldığı ifade edildi.

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, doğrudan işlediği suçlar arasında “rüşvet”, “dolandırıcılık”, “suç gelirlerinin aklanması” ve “ihaleye fesat karıştırma” yer aldı. Ayrıca örgüt lideri sıfatıyla örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulduğu belirtildi. İmamoğlu’nun toplamda 142 eylem nedeniyle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir."

İddianamede, kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı “ihbar eden”, bazı bakanlıklar ve ise “suçtan zarar gören” kurumlar arasında yer aldı.

İddianamenin tam metni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İBB İDDİANAMESİ ÖRGÜT ŞEMASI

İddianamede, örgütün yapısı ve işleyişine dair ayrıntılı bir şema yer aldı. Şemaya göre, Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ise örgüt yöneticileri olarak gösterildi. Şemada İmamoğlu’na doğrudan bağlı 10 örgüt üyesinin bulunduğu, Fatih Keleş’e 77, Murat Ongun’a 35, Ertan Yılmaz’a 8, Hüseyin Gün’e 7, Murat Gülibrahimoğlu’na 6 ve Adem Soytekin’e 6 üyenin bağlı olduğu ifade edildi.

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

Örgüt şemasında, İmamoğlu’na doğrudan bağlı isimler arasında Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner yer aldı. Bu kişilerin İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlayan yapılanma içinde aktif roller üstlendikleri iddia edildi.

Savcılık, örgütün mali nitelikli suçlar üzerinden sermaye elde ettiğini, bu kazançların siyasi amaçlarla kullanıldığını belirtti. İddianamede, “örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi il geneline yayılan eylemler” ifadesiyle, yapılanmanın İstanbul genelinde etkili hale geldiği vurgulandı.

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

İddianameye göre, elde edilen suç gelirleri raylı sistem projeleri, hafriyat dökümleri ve yurt dışı kredilerinin usulsüz kullanımıyla artırıldı. Bu kazançların bir kısmının örgüt üyelerine, bir kısmının da siyasi fonlara yönlendirildiği öne sürüldü.

İBB İDDİANAMESİ TAM METİN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan , değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından dava süreci başlayacak.

İBB iddianamesi tam metin PDF yayınlandı mı? Örgüt şeması çizildi

Başsavcı Akın Gürlek, iddianamenin 143 eylem ve 407 şüpheliyi kapsadığını belirterek, “Bu yargılamanın bir an önce karara bağlanmasını temenni ediyoruz.” açıklamasını yaptı. Akın Gürlek, ayrıca 76 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, İSKİ, İGDAŞ, İSBAK ve Boğaziçi Tesis Yönetimi’ne ilişkin soruşturmaların da sürdüğü, bu kurumlara yönelik ek iddianamelerin hazırlanacağı bildirildi. Bu kapsamda, ilerleyen süreçte yeni dava dosyalarının da açılabileceği ifade edildi.

Henüz mahkemece kabul edilmeyen iddianamenin tam metni kamuoyuyla paylaşılmadı. İddianamenin ne zaman yayınlanacağına ilişkin tarih ise resmi makamlar tarafından açıklanmadı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#rüşvet
#suç örgütü
#iddianame
#Kamu Zararı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.