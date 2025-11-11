BOTAŞ 223 personel alımı son başvuru ne zaman? Başvuru şartları ve takvim

Enerji sektörünün öncü kurumlarından BOTAŞ’ın yayımladığı 223 kişilik personel alım duyurusu, binlerce adayın dikkatini Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmî web sitesine yönlendirdi.

Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayıp 14 Kasım 2025’te sona ereceği bu süreçte, adayların ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gibi temel kriterleri karşılamaları bekleniyor.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI

BOTAŞ personel başvuruları 10 ile 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmekte.

Nihai listeye girip isimleri bildirilen adaylardan yapılacak mülakat sonucunda 70 puanın altında alanlar “Başarısız” kabul edilecek.