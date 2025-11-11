Menü Kapat
BOTAŞ 223 personel alımı son başvuru ne zaman? Başvuru şartları ve takvim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplam 223 personel alımı yapacağını resmî olarak açıkladı. Başvuru tarihleri ve başvuru koşulları, Google aramalarında en çok araştırılanlar arasına girdi.

BOTAŞ 223 personel alımı son başvuru ne zaman? Başvuru şartları ve takvim
sektörünün öncü kurumlarından ’ın yayımladığı 223 kişilik personel alım duyurusu, binlerce adayın dikkatini Türkiye İş Kurumu’nun () resmî web sitesine yönlendirdi.

Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayıp 14 Kasım 2025’te sona ereceği bu süreçte, adayların ilanda belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmaları gibi temel kriterleri karşılamaları bekleniyor.

BOTAŞ 223 personel alımı son başvuru ne zaman? Başvuru şartları ve takvim

BOTAŞ PERSONEL ALIMI

BOTAŞ personel başvuruları 10 ile 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

BOTAŞ 223 personel alımı son başvuru ne zaman? Başvuru şartları ve takvim

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmekte.

Nihai listeye girip isimleri bildirilen adaylardan yapılacak mülakat sonucunda 70 puanın altında alanlar “Başarısız” kabul edilecek.

