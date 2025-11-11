Başsavcılıktan "CHP’nin kapatılması talebi" iddiasına ilişkin açıklama

CHP'nin kapatılması iddiaları bazı sosyal medya mecralarında tartışmalara sebep oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP’nin kapatılmasının talep edildiği' şeklinde bazı sosyal ve görsel medya mecralarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

TAMAMEN ASILSIZ

Açıklamada, "Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve ayrıca yine bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı‘na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.