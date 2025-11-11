Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid döneminden öğrencisi olan Endrick'e mesaj verdi. Deneyimli teknik adam, Endrick için sürecin gidişatına dikkat çekti ve karar zamanının geldiğini vurguladı.

Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 21:12

Endrick; 'de forma süresi bulamazken, 'den de uyarı geldi. gelişmesi gerektiğini aktaran Carlo Ancelotti, bunun tek bir yolu olduğuna dikkat çekti.

Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!

CARLO ANCELOTTI'DEN ENDRICK KRİTİĞİ

"Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026'da oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030'da, 2034'te, belki 2038'de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi."

Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!

ENDRICK HENÜZ MİLLİ TAKIMDAN DAVET ALMAMIŞTI

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın başına geçtiğinden bu yana Endrick'i hiç davet etmemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ENDRICK'IN SON DURUMU NEDİR?
Xabi Alonso, şu ana kadar ki süreçte Endrick'e sadece 11 dakika şans vermişti.
ETİKETLER
#Spor
#real madrid
#carlo ancelotti
#Brezilya milli takımı
#Genç Yeteneğin
#Endrick
#Spor
