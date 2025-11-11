Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Endrick; Real Madrid'de forma süresi bulamazken, Carlo Ancelotti'den de uyarı geldi. Genç yeteneğin gelişmesi gerektiğini aktaran Carlo Ancelotti, bunun tek bir yolu olduğuna dikkat çekti.
"Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026'da oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030'da, 2034'te, belki 2038'de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi."
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın başına geçtiğinden bu yana Endrick'i hiç davet etmemişti.