Carlo Ancelotti'den Endrick'e uyarı geldi!

Endrick; Real Madrid'de forma süresi bulamazken, Carlo Ancelotti'den de uyarı geldi. Genç yeteneğin gelişmesi gerektiğini aktaran Carlo Ancelotti, bunun tek bir yolu olduğuna dikkat çekti.

CARLO ANCELOTTI'DEN ENDRICK KRİTİĞİ

"Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026'da oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030'da, 2034'te, belki 2038'de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi."

ENDRICK HENÜZ MİLLİ TAKIMDAN DAVET ALMAMIŞTI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın başına geçtiğinden bu yana Endrick'i hiç davet etmemişti.