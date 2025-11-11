Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu

Kocaeli'deki parfüm dolum fabrikasındaki yangın faciası sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. 6 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınanlar hakkında ilk karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 22:07

'nin ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili ilk karar çıktı.

Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 7 kişinin tutuklandığını 4 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç şunları söyledi:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında;
-7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış,
-4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ CAN VERDİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu
Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'deki fabrika yangınında yürek burkan detay: Birbirlerine sarılarak vefat ettiler
Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler
ETİKETLER
#yangın
#kocaeli
#tutuklama
#dilovası
#Adli Soruşturma
#Kozmetik Fabrikası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.