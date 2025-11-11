Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili ilk karar çıktı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 7 kişinin tutuklandığını 4 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç şunları söyledi:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

-7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış,

-4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ CAN VERDİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI



Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

