16°
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kocaeli'deki fabrika yangınında yürek burkan detay: Birbirlerine sarılarak vefat ettiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde yaşanan yangın olayı sonrası yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 18:30

'nin ilçesindeki parfüm dolum tesisinde yaşanan Türkiye’yi yasa boğdu. Yangında vefat eden kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası önemli açıklamalarda bulundu.

BİRBİRLERİNE SARILARAK VEFAT ETMİŞLER

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan yangında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası Reis Aydemir, açıklamalarda bulundu. 3 kuzenin öğrenci olmadığını, iş yerinde çalıştığını söyleyen Aydemir, "Bu iş yerinin mahalle ortasında ne işi var? Bu iş yerinin belgesi yok, çalışma izni yok. Bu çocuklar patlama olurken birbirine sarılarak vefat etmişlerdir. Bu büyük bir katliamdır. Biz bunları kınıyoruz" dedi.

Kocaeli'deki fabrika yangınında yürek burkan detay: Birbirlerine sarılarak vefat ettiler

Yaşanan facianın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Aydemir, "Kim sorumluysa biz bu davanın peşine düşeceğiz. Canımız gitmiştir, acımız büyüktür. Özellikle bu iş yerinin mahalle ortasında olması çok büyük bir acıdır" diye konuştu.

Kocaeli'deki fabrika yangınında yürek burkan detay: Birbirlerine sarılarak vefat ettiler

"AİLELER PERİŞAN, ACIMIZ BÜYÜK"

Aydemir, şöyle devam etti:

"Aileler şu anda perişan. Acımız gerçekten çok büyük. 3 gündür ayaktayız. Biz hep ölüyoruz. Fabrikaları getirip evlerimizin içine koyuyorlar. Her taraf kimyasal, patlamalar... Yazık günahtır. Çocukların sigortalarının olmadığını da biliyoruz. 16, 17, 18 yaşındaki çocukları çalıştırıp...Dilovası'nda gerçekten bir katliam var. Üzgünüz. Bu hesap sorulacak. Dengem şu anda pek yerinde değil. Ben aynı zamanda onkoloji hastasıyım. Herkesin ailesi var, kardeşleri var. Biz şu anda gerçekten zor durumdayız, acımız çok büyük. Kravatları takıp gelip 'Başınız sağ olsun' demekle olmaz. Bu takip edeceğiz."

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA, GECE-GÜNDÜZ ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMIŞLAR"

Kuzenlerin asgari ücretin altında çalıştırıldığını da söyleyen Aydemir, "Asgari ücretin altında, gece-gündüz çocukları çalıştırmışlar. Bu aslında bir işkencedir. İş çıktığı gibi çocukları alıp götürüyorlarmış, gece-gündüz fark etmeden" dedi.

ETİKETLER
#yangın
#kocaeli
#dilovası
#Çocuk Çalıştırılması
#İş Güvenliği
#Tesis Kahramanlığı
#Gündem
