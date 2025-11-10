Menü Kapat
Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm tesisindeki yangın faciasında hayatını kaybeden 6 işçinin 2 ay önce bir arkadaşlarının düğünü için düzenlenen kutlamada halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras o anları gözyaşları içinde izletti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 17:43

'nin ilçesinde bir parfüm üretim tesisinde cumartesi günü sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi.

Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler

VİDEOLARI GÖSTERİRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler

"ZATEN SİGORTA HİÇ KİMSEYE YAPILMIYORDU"

iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sevgi Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler

"PATRON İÇTİĞİ SİGARASINI YERE ATARDI"

Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın altunu çizen Turung, "Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım" dedi.

Kocaeli'deki yangın faciasında ölen işçilerden geri bu görüntüler kaldı! Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler

15-20 YAŞ ARASI ÇALIŞAN İSTİYORMUŞ...

Tesiste genellikle kadınların çalıştırıldığına da dikkati çeken Turung,"Bu iş yeri ilk açıldığında 15-20 yaş arası çalışan istiyordu. Ben oraya iş görüşmesi için gittiğimde, 'Kaç yaşındasınız?' diye soruldu. 30 olduğumu söylediğimde, 'Seni alamam. Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum' dedi. 'Ne alakası var? Sonuçta burası bir iş yeri' dedim. 1-2 ay sonra eleman aramaya başladı. İş başvurusunda bulunan 15-20 yaş arası değil de, bizim gibi kadınlar olunca mecbur kaldı. 15 yaşındaki kızlar da geliyordu, 13 yaşındaki kızlar da geliyordu. Onlara bizden daha az para veriyordu" diye konuştu.

ETİKETLER
