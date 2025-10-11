Kastamonu'da tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi: Çok sayıda yaralı!

Kastamonu'da kontrolden çıkan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla mevkisinde meydana geldi.

YOLCULAR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan dönen tur midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen araçtaki yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.