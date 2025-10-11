Kastamonu'da tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi: Çok sayıda yaralı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kastamonu'da kontrolden çıkan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan dönen tur midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen araçtaki yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.