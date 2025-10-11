Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Aktüel
Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman, kiminle? Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası elemelerinde Türkiye Bulgaristan maçı bugün oynanıyor. Türkiye'nin bir sonraki maçının kiminle olduğu belli oldu.

Türkiye’nin bir sonraki maçı ne zaman, kiminle? Dünya Kupası elemeleri devam ediyor
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ederken 'nin E Grubu fikstürü belli oldu.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI KİMİNLE?

A Milli Futbol Takımımız'ın bir sonraki Dünya Kupası eleme maçı ile olacak. Karşılaşma 14 Ekim tarihinde Kocaeli'de oynanırken maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye’nin bir sonraki maçı ne zaman, kiminle? Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu fikstürü belli oldu. Karşılaşmaların tarihleri şöyle:

04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

04.09.2025 – 0:3 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)

Türkiye’nin bir sonraki maçı ne zaman, kiminle? Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?
