Türkiye’nin bir sonraki maçı ne zaman, kiminle? Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ederken Türkiye'nin E Grubu fikstürü belli oldu.
A Milli Futbol Takımımız'ın bir sonraki Dünya Kupası eleme maçı Gürcistan ile olacak. Karşılaşma 14 Ekim tarihinde Kocaeli'de oynanırken maçın biletleri satışa çıktı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu fikstürü belli oldu. Karşılaşmaların tarihleri şöyle:
04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
04.09.2025 – Bulgaristan 0:3 İspanya – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)
07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)
11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)
11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)
14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)
14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)
15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)
18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)
18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)