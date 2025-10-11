Menü Kapat
19°
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu milli maç öncesi yeniden gündeme geldi. A Milli Futbol Takımımız bu akşam 21.45'te Bulgaristan ile mücadele edecek. Grubun diğer maçı ise İspanya Gürcistan arasında oynanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?
puan durumu inceleniyor. Bu akşam oynanacak olan müsabaka öncesinde Türkiye kaçıncısı sırada merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken E Grubu puan durumu dikkat çekti. Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda müsabakalar bugün oynanırken güncel puan durumu şöyle:

  • İspanya – 2 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet, 9 attı, 0 yedi, 6 puan
  • Gürcistan – 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 5 attı, 3 yedi, 3 puan
  • Türkiye – 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 3 attı, 8 yedi, 3 puan
  • Bulgaristan – 2 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 0 attı, 6 yedi, 0 puan
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünya Kupası elemelerinde serüven sürerken A Milli Takımımız, 3 puan ile 3. sırada yer alıyor. E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU FİKSTÜRÜ

04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

04.09.2025 – Bulgaristan 0:3 İspanya – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?

14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

