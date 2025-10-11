Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan 2025?

Türkiye milli takımı Dünya Kupası elemeleri puan durumu inceleniyor. Bu akşam oynanacak olan müsabaka öncesinde Türkiye kaçıncısı sırada merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken E Grubu puan durumu dikkat çekti. Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda müsabakalar bugün oynanırken güncel puan durumu şöyle:

İspanya – 2 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet, 9 attı, 0 yedi, 6 puan

– 2 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet, 9 attı, 0 yedi, 6 puan Gürcistan – 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 5 attı, 3 yedi, 3 puan

– 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 5 attı, 3 yedi, 3 puan Türkiye – 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 3 attı, 8 yedi, 3 puan

– 2 maç, 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, 3 attı, 8 yedi, 3 puan Bulgaristan – 2 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 0 attı, 6 yedi, 0 puan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünya Kupası elemelerinde serüven sürerken A Milli Futbol Takımımız, 3 puan ile 3. sırada yer alıyor. E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU FİKSTÜRÜ

04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

04.09.2025 – Bulgaristan 0:3 İspanya – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)