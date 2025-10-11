Türkiye Bulgaristan maç kadrosu ve ilk 11 kadrosu belli oldu! Milli maça kısa süre kaldı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Bulgaristan maçına kısa süre kaldı. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak olan maç 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ KADROSU

Dünya Kupası eleme maçında oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala maç kadrosu belli oldu. Bulgaristan Daniel Mitov, Georgi Petrov, Ivelin Popov, Bozhidar Kraev, Stanislav Stoyanov, Kiril Kirilov, Kiril Despodov, Valeri Bozhinov, Kristiyan Hristov, Dimitar Petkov, Ivaylo Chochev ile sahaya çıkarken A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları da duyuruldu.

Milli takımımız maça Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ile çıkacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN İLK 11 KADROSU

Dünya Kupası eleme maçında oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı öncesinde ilk 11 kadrosu da duyuruldu.

21.45'te başlayacak olan maçta sahaya çıkacak olan ilk 11 şöyle:

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Ivan Turitsov (CSKA Sofya)

Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (Levski Sofya)