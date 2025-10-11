Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok, sakat mı? Türkiye'de cezalı olan oyuncular

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş sürerken karşılaşma 21.45'te başlayacak. Türkiye ilk 11 kadrosunda Barış Alper Yılmaz'ın yer almaması ise dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ BULGARİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK?

FIFA Dünya Kupası eleme maçında Bulgaristan ile mücadele edeceğiz. Heyecanlı karşılaşmada Barış Alper Yılmaz yer almayacak. Nedeni ise Gürcistan maçında kırmızı kart görmesi oldu. Kırmızı kart sonrası cezalı konuma düşen oyuncu bugün takımını yalnız bırakacak.

