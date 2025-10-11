Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok, sakat mı? Türkiye'de cezalı olan oyuncular

Dünya Kupası eleme maçında Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer alması üzerine Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok merak edilirken sakatlık ve ceza durumu da araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok, sakat mı? Türkiye'de cezalı olan oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 20:35

Tüm 'nin heyecanla beklediği Türkiye maçı için bekleyiş sürerken karşılaşma 21.45'te başlayacak. Türkiye ilk 11 kadrosunda 'ın yer almaması ise dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ BULGARİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK?

eleme maçında Bulgaristan ile mücadele edeceğiz. Heyecanlı karşılaşmada Barış Alper Yılmaz yer almayacak. Nedeni ise Gürcistan maçında görmesi oldu. Kırmızı kart sonrası cezalı konuma düşen oyuncu bugün takımını yalnız bırakacak.

Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok, sakat mı? Türkiye'de cezalı olan oyuncular

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI. MI, SAKAT MI?

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, FIFA Dünya Kupası elemeleri maçından biri olan Gürcistan müsabakasında kırmızı kart aldı. Bu sebeple bugün oynanacak olan müsabakada cezalı konuma düşmüş oldu. Yılmaz, bugün kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer almayacak.

Barış Alper Yılmaz Bulgaristan maçında neden yok, sakat mı? Türkiye'de cezalı olan oyuncular

BARIŞ ALPER YILMAZ BULGARİSTAN MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray forması giyen milli oyuncu Gürcistan maçında aldığı kırmızı kart sonrası cezalı konuma düştü. Cezalı olması nedeniyle ise bu akşam oynanan Bulgaristan maçında yer alamayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bulgaristan milli marşı Türkçe sözleri! Bulgaristan ulusal marşının Türkçesi
Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti
ETİKETLER
#Türkiye
#ceza
#bulgaristan
#barış alper yılmaz
#fıfa dünya kupası
#kırmızı kart
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.