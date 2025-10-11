Menü Kapat
TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak

Bulgaristan Türkiye maçı canlı yayın izle nereden merak edenlerin sayısı artarken karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. Türkiye Bulgaristan maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebiliceksiniz. Bulgaristan müsabakası bu akşam 21.45'te başlarken maçın hakemi Luis Godinho olacak. Yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 20:42

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası eleme müsabakalarından birisi de bu akşam oynanacak. Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş devam ederken Türkiye milli maçı canlı nereden izlenir belli oldu.

TV8 BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak olan milli maç için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişinin canlı olarak izleyeceği müsabaka ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. TV8 kanalından Türkiye Bulgaristan maçını şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN MİLLİ MAÇ CANLI İZLEMEK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI

E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alırken bugün Bulgaristan karşısında galibiyet almak istiyor. A Milli Takımımızın müsabakası ise canlı ve şifresiz olarak TV8 kanalında yayınlanacak. Milli takımımız ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenecek.

TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI TV8'DE CANLI İZLENECEK

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunurken Barış Alper Yılmaz dışında tam kadro yer alacağız. Rakibimiz Bulgaristan'ı yenmek adına mücadele vereceğimiz nefes kesen karşılaşma bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.

TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan milli maçın yayın kanalı belli oldu. Karşılaşma TV8 ekranlarında şifresiz olarak ekranlara geliyor. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacağı milli maç bugün 21.45'te başlayacak.

