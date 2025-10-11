TV8 Bulgaristan Türkiye maçı canlı nereden izlenir? Türkiye milli maçı şifresiz olarak yayınlanacak

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası eleme müsabakalarından birisi de bu akşam oynanacak. Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş devam ederken Türkiye milli maçı canlı nereden izlenir belli oldu.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak olan milli maç için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişinin canlı olarak izleyeceği müsabaka TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. TV8 kanalından Türkiye Bulgaristan maçını şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alırken bugün Bulgaristan karşısında galibiyet almak istiyor. Milli takımımız ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunurken Barış Alper Yılmaz dışında tam kadro yer alacağız. Rakibimiz Bulgaristan'ı yenmek adına mücadele vereceğimiz nefes kesen karşılaşma bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan milli maçın yayın kanalı belli oldu. Karşılaşma TV8 ekranlarında şifresiz olarak ekranlara geliyor. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacağı milli maç bugün 21.45'te başlayacak.