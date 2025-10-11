Menü Kapat
19°
 Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Dünya Kupası eleme maçında Türkiye ile Bulgaristan bugün karşılaşacak. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye Bulgaristan maçında kimler eksik, sakat merak edilid.

Türkiye Bulgaristan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu
11.10.2025
11.10.2025
saat ikonu 11:23

Milli Takımımız bugün maçına çıkacak. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanırken Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. , Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart görmesinden dolayı bugün sahaya çıkamayacak.

Türkiye Bulgaristan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Barıs Alper Yılmaz, Gürcistan maçında aldığı kırmızı kart sonrası cezalı konuma düştü. Bu nedenle bu akşam oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Yılmaz dışında başka futbolcunun cezası bulunmuyor. tam kadro sahada yer alabilecek.

Türkiye Bulgaristan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

TÜRKİYE BULGARİSTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bugün 21.45'te oynanacak olan müsabakada kadrolar henüz belli olmazken maçta 1 saat önce duyurulacak. İşte Türkiye'nin muhtemel ilk 11 kadrosu:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan

