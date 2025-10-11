Türkiye’nin golünü kim attı? Bulgaristan Türkiye maçında ilk yarının golü geldi

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan-Türkiye maçının 24. dakikasında skor 1-1 oldu. Karşılaşmada ilk yarının ilk golünü Arda Güler 11. dakikada kaydetti. Radoslav Kirilov ise Bulgaristan'ın golünü 13. dakikada kaydetti.
Dünya Kupası elemelerinde oynanan müsabaka henüz sona ermedi. Karşılaşmanın 25. dakikaları oynanırken skor 1-1 olarak devam ediyor. İki takım da maçı kazanmak için mücadele ediyor. Grup lideri direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak.