Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Diyarbakır’da kaçakçılara ağır darbe: Çok sayıda gözaltı!

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise sorgularının ardından serbest bırakıldı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
21:41
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
21:43

polis ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eylül ayında kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Diyarbakır’da kaçakçılara ağır darbe: Çok sayıda gözaltı!

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, 239 adet fişek, 5 adet şarjör, 600 adet silah malzemesi, 76 adet cep telefonu 75 bin 23 paket sigara, 89 adet elektronik sigara, 510 paket elektronik sigara kiti, 50 bin 600 adet makaron, 2 bin 690 adet puro, 192 bin 960 yaprak sigara kağıdı ve filtresi, 180 bin lira para, 5 pos cihazı ve 100 adet ayakkabı ele geçirildi.

Diyarbakır’da kaçakçılara ağır darbe: Çok sayıda gözaltı!

Gözaltına alınan 51 şüpheliden 49’u polis ve savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
#diyarbakır
#kaçakçılık
#silahlar
#gözaltı
#Sigara Sektörü
#Polise Panik
#Organizasyon
#Yaşam
