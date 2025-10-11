Arnavutköy’de Bingöl-Muş Memleket Günleri: Renkli görüntüler, yöresel yemekler!

Arnavutköy’de düzenlenen "Bingöl-Muş Günleri", kültür, lezzet ve kardeşlik dolu bir buluşmaya sahne oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte, ücretsiz köfte ekmek ikramı ve konserler ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Şehir Parkı’nda gerçekleşen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bingöl’ün yaylalarından esen rüzgarla, Muş’un bereketli topraklarının kokusunun buluştuğu etkinlikte vatandaşlar, memleketlerinin kültürünü, geleneklerini ve lezzetlerini doyasıya yaşadı. Yöresel ürün stantlarında Bingöl’e özgü keledoş, mastuva, sorine, tutmaç çorbası, Muş’un meşhur hekeheşke, domatesli pilav, Muş köftesi ve tandır ekmeği gibi lezzetler yoğun ilgi gördü. El sanatları, yöresel kıyafetler ve halk oyunları gösterileriyle renklenen programda, Başkan Candaroğlu tarafından katılımcılara ücretsiz köfte ekmek ikram edildi.

Programa katılan vatandaşlar Başkan Candaroğlu’nu büyük bir sevgiyle karşılayarak samimi sohbetlerle ve fotoğraf talepleriyle adeta bağrına bastı. Başkan Candaroğlu tek tek vatandaşlarla selamlaşarak, onların memleket özlemini paylaştı.

Kardeşlik sofrasında coşku dolu anlar yaşandı. Programda sahne alan yerel sanatçılar ve halk müziği sanatçıları, seslendirdikleri türkülerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, konserler eşliğinde halaylar çekerek kültür dolu bir hafta sonunun keyfini çıkardı.