Iğdır’da gerçekleştirilen Dede Korkut Konferansı kültürel mirasa ışık tuttu

Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Iğdır Azerbaycan Evi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Dede Korkut Konferansı”, 11 Ekim 2025’te Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Konferansta, Dede Korkut’un Türk destan geleneğindeki yeri, sözlü anlatım kültürüne katkıları ve çağdaş Türk edebiyatına yansımaları tartışıldı.

AKADEMİSYENLERDEN DEĞERLENDİRMELER

Oturumlarda, Dede Korkut hikayelerinin tarihsel ve sosyolojik boyutları, ortak Türk kültüründeki rolü ve genç nesillere aktarımı ele alındı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, “Dede Korkut, Türk milletinin ortak hafızasında bir bilgelik sembolüdür. Hikayeleri, Türkiye’den Azerbaycan’a, Türkmenistan’dan Kazakistan’a uzanan ortak mirasımızdır” dedi. Azerbaycanlı edebiyatçı Prof. Dr. Kamal Abdulla ise, “Dede Korkut destanları, vatanseverlik, sadakat ve insan ilişkileriyle ruhun yönlerini çizer” ifadesini kullandı.

BELGESEL VE KONSERLE FİNAL GERÇEKLEŞTİ

Konferansta “Dede Korkut’un İzinde Sözünde” belgeseli gösterildi, etkinlik “Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Türküleri” konseriyle sona erdi. Programa, Prof. Dr. Ekrem Gürel, Prof. Dr. Elbrus İsayev, Zamin Aliyev ve birçok akademisyen katıldı.