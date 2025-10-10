Şehit ateşi Bursa’ya düştü: Tacettin Gün son yolculuğuna uğurlanacak

Sakarya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Tacettin Gün'ün naaşı, yarın Bursa'da toprağa verilecek.



Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün'ün naaşı, Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesinin, Cumartesi günü ikindi namazında Bursa Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitlik Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



Tacettin Gün’ün Bursa’nın Yenişehir ilçesinden evli olduğu öğrenilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevleri başındayken bugün arkadaşı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz ile geçirdiği trafik kazasında şehit olan, Yenişehir’imizin damadı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün’ün naaşını Uluslararası Yenişehir Havalimanı’nda karşıladık. Şehidimizi yarın ikindi namazına müteakip Bursa Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği’nde ebediyete uğurlayacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.