Otoyolda feci kaza! Araçlar hurdaya döndü, 2 jandarma şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen SUV araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçtaki sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.