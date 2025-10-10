Menü Kapat
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'da Avrupa krizi: Üst üste ikinci mağlubiyet!

EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşılaştı. Temsilcimiz, kendi sahasındaki maçı kaybetti ve Avrupa'da üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'da Avrupa krizi: Üst üste ikinci mağlubiyet!
, karşısında parkeden 86-81 mağlup ayrıldı. Konuk takım, bu sezondaki ilk zaferini İstanbul'da kazandı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1976741403603640729

Fenerbahçe Beko: 81 - Kızılyıldız: 86

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa).

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3.

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1.

Fenerbahçe Beko'da Avrupa krizi: Üst üste ikinci mağlubiyet!

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız).

Fenerbahçe Beko'da Avrupa krizi: Üst üste ikinci mağlubiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO BİR ÖNCEKİ MAÇTA KİME KAYBETMİŞTİ?
Son Avrupa şampiyonu temsilcimiz, Zalgiris deplasmanından 84-81'lik mağlubiyetle dönmüştü.
