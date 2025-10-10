Fenerbahçe Beko'da Avrupa krizi: Üst üste ikinci mağlubiyet!

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında parkeden 86-81 mağlup ayrıldı. Konuk takım, bu sezondaki ilk zaferini İstanbul'da kazandı.
https://x.com/FBBasketbol/status/1976741403603640729
Fenerbahçe Beko: 81 - Kızılyıldız: 86
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa).
Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3.
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1.
1. Periyot: 17-25
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-56
Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız).