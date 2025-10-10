Fenerbahçe'den İtalya'ya: Yıldız orta sahaya veda zamanı!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gündemi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde menajerini değiştiren Sebastian Szymanski, İtalya'dan ilgisi olan takımlar için olumlu dönüş yaptı.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI OCAK AYINDA YOLCU!

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahalarından Sebastian Szymanski, uzun zamandır Serie A ekiplerince takip edilmesinin ardından nihai kararını verdi! Esasen ise Polonyalı orta saha, kariyerinin bundan sonraki sürecini İtalya'ya taşımak istedi ve ilgisi olan kulüplerin tekliflerini Ocak ayı özelinde değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE'DE 10 MİLYON EURO ÜZERİ BEKLENTİ!

Fenerbahçe yönetiminin, 2027 yazında kontratı sona erecek olan Sebastian Szymanski için 10 milyon Euro üzerinde bir bonservisle birlikte transfere olumlu yaklaşması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile toplamda 122 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.