17°
Aktüel
Bulgaristan Türkiye maçını anlatacak spiker kim? TV8'de yayınlanacak

Bulgaristan Türkiye spikeri ve yayın bilgileri merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Bulgaristan Türkiye maçı spikeri ve maçın yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 22:59

, Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu’ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda karşısında kritik bir galibiyet arayacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Bulgaristan ile arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma 21.45’te başlayacak ve Bulgaristan’ın başkenti ’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak.

Bulgaristan Türkiye maçını anlatacak spiker kim? TV8'de yayınlanacak

Dünya Kupası eleme maçlarının yayın hakları TV8’de bulunuyor. Bu nedenle Bulgaristan Türkiye mücadelesi de TV8’de futbolseverlerle buluşacak. TV8’in Türksat 4A uydusundaki frekans bilgileri ise şu şekilde: Frekans 12356 MHz, Polarizasyon Yatay (Horizontal), Symbol Rate 7100 Ksym/s, Fec 2/3.

Bulgaristan Türkiye maçını anlatacak spiker kim? TV8'de yayınlanacak

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI TV8'DE ŞİFRESİZ Mİ?

TV8, Bulgaristan Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hem televizyonlarından hem de uydu üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek.

Bulgaristan Türkiye maçını anlatacak spiker kim? TV8'de yayınlanacak

Maç, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin üçüncü hafta mücadelesi olacak. Grupta Türkiye’nin 3 puanı bulunurken, Bulgaristan henüz puan alamadı. Aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmada ise İspanya, Gürcistan’ı konuk edecek.

Bulgaristan Türkiye maçını anlatacak spiker kim? TV8'de yayınlanacak

BULGARİSTAN TÜRKİYE SPİKERİ KİM?

Bulgaristan Türkiye maçını kimin anlatacağı henüz açıklanmadı. Gürcistan Türkiye maçında mikrofon başında Alp Özgen yer almış, Türkiye İspanya karşılaşmasını ise Murat Kosova anlatmıştı.

Bu nedenle Bulgaristan Türkiye mücadelesinde de bu iki spikerden birinin görev alması bekleniyor. Maçın spikerine dair açıklama maç günü yapılacak.

