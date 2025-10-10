Bulgaristan Türkiye maçı TRT 1’de mi? Şifresiz kanalda yayınlanacak

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’la kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan galibiyeti ve İspanya yenilgisinin ardından grupta üçüncü sırada bulunuyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE TRT 1'DE Mİ, MAÇI TRT VERECEK Mİ?

Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı TRT 1 ekranlarında yer almayacak. 11 Ekim Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında Bulgaristan Türkiye karşılaşması bulunmuyor. Dünya Kupası eleme maçlarının yayın hakları bu dönemde TV8 tarafından satın alındığı için karşılaşma TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Mücadele, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek, dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan deplasmanında oynayacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, şifresiz ve yüksek çözünürlükte futbolseverlerle buluşacak. TV8, turnuvanın Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye’nin maçlarını yayınlama hakkına sahip durumda.

Mücadeleyle eş zamanlı olarak grubun diğer maçında İspanya, Gürcistan’ı konuk edecek. Bu mücadele ise EXXEN’den canlı yayınlanacak. Türkiye, E Grubu’nda Gürcistan ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkı nedeniyle üçüncü sırada yer alıyor. Bulgaristan ise henüz puan alamadığı için son sırada bulunuyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE ŞİFRESİZ Mİ?

Bulgaristan Türkiye maçı, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın şifreli platformlarda izlenmesine gerek kalmadan, uydu üzerinden açık şekilde izlenebilecek. Yayın, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

TV8, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye’nin tüm grup maçlarını canlı olarak futbolseverlere ulaştırıyor. Bu karşılaşma da aynı şekilde TV8 ekranlarından izlenebilecek.

BULGARİSTAN TÜRKİYE TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Bulgaristan Türkiye maçını uydudan izlemek isteyenler için TV8’in güncel frekans bilgileri şöyle:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

FEC: 2/3

Futbolseverler, bu frekans ayarlarını kullanarak TV8 kanalına erişim sağlayabilir. TV8, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan kanallar arasında yer alıyor ve maç gecesi yayın kesintisiz olarak ekrana gelecek.