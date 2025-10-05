Menü Kapat
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

8 üniversiteden akademisyenler Cizre'de buluştu: Melaye Ciziri anıldı

Cizre'de "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" paneli düzenlendi. 16. ve 17. yüzyılın büyük Kürt alim, şair ve edebiyatçısı Melaye Ciziri anıldı. "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" başlıklı panel, bölgedeki ve çevre ülkelerdeki birçok üniversiteden akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

8 üniversiteden akademisyenler Cizre'de buluştu: Melaye Ciziri anıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
18:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
18:25

Şırnak'ın ilçesinde Banga Heq dergisi tarafından 16 ve 17. yüzyılda yaşamış olan Kürt alim, şair ve edebiyatçı Meleye Ciziri'yi anma programı kapsamında "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" başlıklı panel düzenlendi.
Banga Heq dergisinin Cizre'de 16 ve 17. yüzyılda yaşamış olan Kürt alim, şair ve edebiyatçı Meleye Ciziri'nin hayatı, divanı ve kasidelerinin anlatıldığı "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" başlıklı Kürtçe paneli, geniş bir katılımla başladı.

8 üniversiteden akademisyenler Cizre'de buluştu: Melaye Ciziri anıldı

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN KATILDI

Cizre'deki tarihi mekan ve camilerin ziyaret edilmesi ile başlayan etkinlik, Meydanbaşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Dicle Nehri kenarındaki tarihi Cizre Kalesi Mir Bahçesi'nde devam etti. Panele Batman Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Zaho Üniversitesi ve Duhok Üniversitesi'nden birçok akademisyen katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Banga Heq dergisinden Abdussamed Yalçın yaptı.

8 üniversiteden akademisyenler Cizre'de buluştu: Melaye Ciziri anıldı

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nurullah Kurt'un yaptığı panelde Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Nesim Sönmez ve Dr. Wahid Sindi, Melaye Ciziri'nin hayatını, ilmini, medrese yaşantısını, divanını Kürtçe bir sunum ile katılımcılara anlattı. Programda Melaye Ciziri ile ilgili kitabı da bulunan araştırmacı-yazar Abdullah Yaşın'a plaket verildi.

