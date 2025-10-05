Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Sinop Tanıtım Günleri, Şehir Parkı’nda üç gün boyunca yöresel lezzetler, halk oyunları ve dibek geleneğiyle renkli anlara sahne oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 01:58

Şehir Parkı, Tanıtım Günleri’nde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’nin en mutlu şehri olarak bilinen Sinop’un yöresel lezzetleri, el sanatları ve kültürel mirası, üç gün boyunca Arnavutköylülerle buluştu. , hem Sinopluları hem de Sinop kültürünü keşfetmek isteyenleri bir araya getirdi.

Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

YÖRESEL LEZZETLER VE DİBEK GELENEĞİ

Sinop’un meşhur mantısı, kestane balı ve keşkeği, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, alanda keşkek ikram ederek Sinop’un geleneksel tatlarını tanıttı. Ayrıca, asırlık dibek geleneği canlandırıldı; buğday dövme işlemi ziyaretçilerin ilgisini çekti ve Sinop’un köklü kültürünü gözler önüne serdi.

Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

HALK OYUNLARI VE KOLİVA COŞKUSU

Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri etkinliğe renk katarken, Karadeniz müzik grubu Koliva’nın final performansı alanı coşturdu. Binlerce kişi, Karadeniz ezgileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Yöresel ürün stantları da el emeği ürünleriyle yoğun ilgi gördü.

Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

“ARNAVUTKÖY TÜRKİYE’NİN ÖZETİDİR”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Arnavutköy, Anadolu ve Balkanlar’dan gelen hemşerilerimizin kardeşçe yaşadığı bir mozaiktir. Sinop’un denizciliği, el sanatları ve mutfağıyla ünlü kültürü, bu etkinlikte hepimizi birleştirdi” dedi. Candaroğlu, Sinop’un zengin mirasını üç güne sığdırmanın zor olduğunu, ancak bu etkinliğin kültürel paylaşımı güçlendirdiğini vurguladı.

Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

PROTOKOL VE VATANDAŞ OMUZ OMUZA

Etkinliğe AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, MHP İlçe Başkanı Temel Bedir, Sinoplu Esnaf ve İş İnsanları Birliği Başkanı İsmet Çetinkaya ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve Sinop’un yöresel ürünlerini inceledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahta Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı etkinlik
Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek
Kültür Yolu Festivalleri büyüyor: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeyi verdi!
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
#arnavutköy
#festival
#sinop
#gelenek
#lezzet
#Etkinlik
#Kültür
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.