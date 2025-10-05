Arnavutköy’de Sinop rüzgarı esti

Arnavutköy Şehir Parkı, Sinop Tanıtım Günleri’nde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’nin en mutlu şehri olarak bilinen Sinop’un yöresel lezzetleri, el sanatları ve kültürel mirası, üç gün boyunca Arnavutköylülerle buluştu. Etkinlik, hem Sinopluları hem de Sinop kültürünü keşfetmek isteyenleri bir araya getirdi.

YÖRESEL LEZZETLER VE DİBEK GELENEĞİ

Sinop’un meşhur mantısı, kestane balı ve keşkeği, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, alanda keşkek ikram ederek Sinop’un geleneksel tatlarını tanıttı. Ayrıca, asırlık dibek geleneği canlandırıldı; buğday dövme işlemi ziyaretçilerin ilgisini çekti ve Sinop’un köklü kültürünü gözler önüne serdi.

HALK OYUNLARI VE KOLİVA COŞKUSU

Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri etkinliğe renk katarken, Karadeniz müzik grubu Koliva’nın final performansı alanı coşturdu. Binlerce kişi, Karadeniz ezgileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Yöresel ürün stantları da el emeği ürünleriyle yoğun ilgi gördü.

“ARNAVUTKÖY TÜRKİYE’NİN ÖZETİDİR”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Arnavutköy, Anadolu ve Balkanlar’dan gelen hemşerilerimizin kardeşçe yaşadığı bir mozaiktir. Sinop’un denizciliği, el sanatları ve mutfağıyla ünlü kültürü, bu etkinlikte hepimizi birleştirdi” dedi. Candaroğlu, Sinop’un zengin mirasını üç güne sığdırmanın zor olduğunu, ancak bu etkinliğin kültürel paylaşımı güçlendirdiğini vurguladı.

PROTOKOL VE VATANDAŞ OMUZ OMUZA

Etkinliğe AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, MHP İlçe Başkanı Temel Bedir, Sinoplu Esnaf ve İş İnsanları Birliği Başkanı İsmet Çetinkaya ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve Sinop’un yöresel ürünlerini inceledi.