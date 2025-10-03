Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek

Fatih Belediyesi, Ekim ayı boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi ve atölyelerden oluşan zengin bir kültür sanat programıyla ilçe sakinlerini sanatla buluşturuyor.

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek
SERGİLER VE ATÖLYELER

Ekim ayında Fatih Akademisi ve Nusret Çolpan Sanat Galerisi, sanatseverlere dopdolu bir takvim sunuyor. Ressam Berrin Yapar Ünal ve İbrahim Safi’nin eserlerinin sergileneceği programda, resim, heykel, tezhip, tasarım ve suluboya atölyeleri de farklı yaş gruplarıyla buluşacak. Çocuklara özel “Çocuklar Sanatla Buluşuyor” programında ise drama, müzik, resim ve ebru dersleri verilecek.

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek

KONFERANS VE SÖYLEŞİLER

Ayın öne çıkan etkinliklerinden biri, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve gazeteci Nuh Albayrak’ın konuşmacı olacağı “Gazze’yi Anlamak ve Okumak” konferansı olacak. Program, 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bunun yanında sanat tarihçileri Ayşe Yetişkin Kubilay ve Gülsüm Türkmen’in katılımıyla “Gravürlerde Suriçini Okumak” ve “Taçlar, Taşlar ve İktidar” gibi tarih söyleşileri de düzenlenecek.

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek

CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek özel bir konserle kutlanacak. Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan programda sanatçılar, eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek

TİYATRO VE SİNEMA

Çocuklar için hazırlanan oyunları arasında “Yıldız Avcısı”, “Cesur Karınca Billy” ve “Rüyamızdaki Beste” öne çıkıyor. Ayrıca sinema bölümü minik izleyicilere “Paw Patrol Süper Film” ve “Cesur Çocuk” gibi yapımları sunacak.

Fatih’te ekim ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek

MEDYA VE SİNEMA AKADEMİSİ

Balat’ta hayata geçirilen Medya ve Sinema Akademisi, 18-26 yaş arası gençlere yönelik olacak. Mülakatlar 6-10 Ekim tarihleri arasında, değerlendirmeler ise 17-19 Ekim’de yapılacak. Akademinin dersleri 1 Kasım’da başlayacak.
Başkan Turan, “Gayemiz, sanat ve kültürü herkes için erişebilir kılmaktır.”
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih, geçmişin zengin mirasıyla iç içe yaşayan ve aynı zamanda sanatın her dalında nabzın attığı bir merkezdir. Biz bu değerleri buluşturan bir kültür sanat yaklaşımı benimsiyoruz. Gayemiz, sanat ve kültürü herkes için erişilebilir kılmak; ilçemizin köklü ve çok yönlü yapısına yaraşır etkinliklerle her kesimden insanımıza ulaşmaktır. Ekim ayı boyunca düzenleyeceğimiz , tiyatro, konser, söyleşi ve atölyelerle Fatih’i kültür sanatın kalbi yapmaya devam edeceğiz.”

