Şanlıurfa'da sivil polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Şanlıurfa Siverek'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında polislerin de olduğu 4 kişi yaralandı.

Emin D'nin kullandığı 63 AD 332 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mustafa K. idaresindeki 63 ER 647 plakalı sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları Mustafa K. ve Erkan A. ile diğer otomobildeki Edip D. ve Ayser D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.