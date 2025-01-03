Akademisyen maaşları 2025! Profesör, doçent ve öğretim üyesi 2025 maaşı ne kadar?

03 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:52

2025 yılı akademisyen maaş zamları belli oldu. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi maaşları yeni düzenlemelerle birlikte açıklandı. İşte zamlı akademisyen maaşları!

14 günlük maaş farkı hesaplama 2025! Memur ve emekli maaş farkı nasıl hesaplanır?

14 günlük maaş farkı hesaplama 2025! Memur ve emekli maaş farkı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı enflasyon verileriyle birlikte, 2025​ yılı memur ve akademisyen​ maaşları için yapılacak zam oranları netleşti. 2024 Temmuz-Aralık dönemi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla, akademisyen maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte 2025 yılında profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin maaşları yeniden düzenlendi.

AKADEMİSYEN MAAŞLARI 2025

Akademisyen maaşlarında 2025 yılı için önemli düzenlemeler yapıldı. TÜİK​ verilerine göre 2024 yılının ikinci yarısında yüzde 15,75 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar ve akademisyenler yüzde 11,54 oranında zam alacak.

Bu düzenleme ile profesör maaşları 86.378 TL'den 96.374 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, araştırma görevlilerinin maaşları ise 57.243 TL’den 63.877 TL’ye çıktı.

PROFESÖR MAAŞI 2025 NE KADAR?

Profesör maaşları, akademik kariyerin en üst noktasında olan çalışanlar için her yıl düzenli olarak artıyor. 2024 yılında yapılan artışlarla 86.378 TL olan profesör maaşı, 2025 yılında yüzde 11,54'lük zam oranıyla 96.374 TL'ye yükseldi.

Emekli profesör maaşları da benzer bir artış göstererek 50.482,90 TL'den zam farkıyla yeniden düzenlendi.

DOÇENT MAAŞI 2025 NE KADAR?

2025 yılında doçent maaşları da düzenlendi. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammıyla birlikte, doçent maaşları yüzde 11,54 zam aldı.

2024 yılında 69.685 TL olan doçent maaşı, yeni zamlarla 77.722 TL seviyesine yükseldi.

DR ÖĞRETİM ÜYESİ MAAŞI 2025 NE KADAR?

Doktor öğretim üyeleri, üniversitelerde önemli bir akademik yükü taşıyan kadrolar arasında yer alıyor. 2024 yılında 62.738 TL olan doktor öğretim üyesi maaşı, 2025 yılı zammıyla birlikte 69.940 TL’ye yükseldi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI 2025

Araştırma görevlileri için de 2025 yılı maaş​ artışları açıklandı. 2024 yılında 57.243 TL olan maaşlar, yüzde 11,54 zam ile 63.877 TL’ye yükseldi.

Profesör maaşları 2025 yılında ne kadar olacak?

2025 yılı itibarıyla profesör maaşları 96.374 TL'ye yükselmiştir. Bu artış, yüzde 11,54’lük zam oranı ile hesaplanmıştır.

Doçent maaşı 2025’te ne kadar oldu?

2025 yılında doçent maaşları 77.722 TL olarak belirlenmiştir. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı bu artışı desteklemiştir.

Akademisyen maaşlarına yapılan zam oranı nedir?

2025 yılı için akademisyen maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklanmıştır. Bu zam oranı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammını kapsamaktadır.

Araştırma görevlisi maaşı 2025’te ne kadar arttı?

Araştırma görevlilerinin maaşları yüzde 11,54 oranında artarak 57.243 TL'den 63.877 TL'ye yükselmiştir.

2025 yılı emekli akademisyen maaşları ne kadar oldu?

Emekli akademisyen maaşları da benzer şekilde zamlanmış ve yeni düzenlemelerle güncellenmiştir. Profesör emeklisi maaşı 50.482,90 TL olarak belirlenmiştir.