Emniyet Genel Müdürlüğü 270 bin TL maaş promosyonu ne zaman?

EGM maaş promosyonu ihale zamanı merak konusu haline geldi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, yapılan anlaşma teklifine göre tek defada ve peşin şekilde 270 bin TL maaş promosyonu talep etti.

Bunun yanı sıra promosyon yerine alternatif olarak 600.000 TL faizsiz kredi istendi.

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

EGM maaş promosyon ihalesinin Ekim ayının sonunda yapılması bekleniyor.

İhalenin ardından maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım’a kadar personel hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Diğer yandan sendikanın bazı talepleri şu şekilde sıralandı:

Şeffaflık kuralının gereği olarak promosyon tekliflerinin canlı yayın ortamında yapılması,

Sözleşme dönemi süresince bir kez piyasa şartlarının altında kredi veya kredi kartı borcu yapılandırma hakkı tanınması,

Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması ve belirlenecek promosyonun tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılması,

Göreve yeni başlayan personelin de başlangıçta belirlenen promosyon miktarını aynı şekilde alması.