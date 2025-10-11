Emirhan Topçu neden yok, sakat mı? Milli takım kadrosunda yer almadı

Milli takım aday kadrosunda Emirhan Topçu'nun yer almaması dikkatleri üzerine çekti.

EMİRHAN TOPÇU NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Beşiktaş'ın oyuncusu olan Emirhan Topçu, Bulgaristan maç kadrosunda yer almadı. Osimhen ile arasında yaşanan kavga sonrasında milli takım kadrosunda yer almaması dikkat çekerken nedeninin Osimhen ile kavgasının olduğunu Beşiktaş taraftarları sosyal medyada iddia etti. Emirhan Topçu, teknik direktör tarafından kadroya eklenmedi.

EMİRHAN TOPÇU SAKAT MI?

Beşiktaş'ın oyuncusu olan Emirhan Topçu'nun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Topçu'nun herhangi bir sakatlık durumu bulunmazken teknik direktörün tercih etmemesi nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almıyor.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)