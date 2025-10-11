Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan hakemi nereli, kim? Luis Godinho yönettiği maçlar ve istatistikleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün oynanan Türkiye Bulgaristan maçının hakeminin nereli olduğu verdiği kararlardan sonra araştırıldı. Sofya'da bugün oynanan maç sonrasında hakem Luis Godinho'nun yönettiği maçlar dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 22:51

Bugün Sofya'da 21.45'te başlayan maçının ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlanırken Luis Godinho'nun istatistikleri ve nereli olduğu da araştırıldı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN HAKEMİ NERELİ, KİM?

Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynanan Bulgaristan Türkiye maçı 21.45'te başladı. Bulgaristan'ın oynadığı sert sonrası maçın hakemi Luis Godinho ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Maçın birinci hakemi Luis Godinho, Portekiz Futbol Federasyonu'nda görev almaktadır. Godinho, 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

LUİS GODİNHO'NUN TÜRKİYE'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Godinho'nun yönettiği Türk takım maçlarının skorları şöyle:

Fenerbahçe SK

  • Oynanan Maç: 2
  • Galibiyet: 1
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 1
  • Attığı Gol: 3
  • Yediği Gol: 0
  • Sarı Kart: 0
  • Kırmızı Kart: 0
Galatasaray SK

  • Oynanan Maç: 2
  • Galibiyet: 1
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 1
  • Attığı Gol: 1
  • Yediği Gol: 0
  • Sarı Kart: 0
  • Kırmızı Kart: 0

Türkiye U21

  • Oynanan Maç: 1
  • Galibiyet: 0
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 1
  • Attığı Gol: 0
  • Yediği Gol: 0
  • Sarı Kart: 0
  • Kırmızı Kart: 0
BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI YARDIMCI HAKEMLERİ KİM, NERELİ?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda oynanan Türkiye Bulgaristan maçının birinci hakemi Luís Godinho olurken yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.

Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı sonucu kaç kaç bitti? Karşılaşma 21.45’te başladı
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#bulgaristan
#hakem
#fıfa
#Dünya Kupası Elemeleri
#Luis Godinho
#Aktüel
