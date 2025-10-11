Türkiye Bulgaristan hakemi nereli, kim? Luis Godinho yönettiği maçlar ve istatistikleri

Bugün Sofya'da 21.45'te başlayan Türkiye Bulgaristan maçının ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlanırken hakem Luis Godinho'nun istatistikleri ve nereli olduğu da araştırıldı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN HAKEMİ NERELİ, KİM?

Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynanan Bulgaristan Türkiye maçı 21.45'te başladı. Bulgaristan'ın oynadığı sert futbol sonrası maçın hakemi Luis Godinho ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Maçın birinci hakemi Luis Godinho, Portekiz Futbol Federasyonu'nda görev almaktadır. Godinho, 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

LUİS GODİNHO'NUN TÜRKİYE'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Godinho'nun yönettiği Türk takım maçlarının skorları şöyle:

Fenerbahçe SK

Oynanan Maç: 2

Galibiyet: 1

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Attığı Gol: 3

Yediği Gol: 0

Sarı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Galatasaray SK

Oynanan Maç: 2

Galibiyet: 1

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Attığı Gol: 1

Yediği Gol: 0

Sarı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Türkiye U21

Oynanan Maç: 1

Galibiyet: 0

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Attığı Gol: 0

Yediği Gol: 0

Sarı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI YARDIMCI HAKEMLERİ KİM, NERELİ?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda oynanan Türkiye Bulgaristan maçının birinci hakemi Luís Godinho olurken yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.