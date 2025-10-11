Türkiye Bulgaristan hakemi nereli, kim? Luis Godinho yönettiği maçlar ve istatistikleri

Kategoriler
Bugün Sofya'da 21.45'te başlayan Türkiye Bulgaristan maçının ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlanırken hakem Luis Godinho'nun istatistikleri ve nereli olduğu da araştırıldı.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynanan Bulgaristan Türkiye maçı 21.45'te başladı. Bulgaristan'ın oynadığı sert futbol sonrası maçın hakemi Luis Godinho ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Maçın birinci hakemi Luis Godinho, Portekiz Futbol Federasyonu'nda görev almaktadır. Godinho, 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Godinho'nun yönettiği Türk takım maçlarının skorları şöyle:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda oynanan Türkiye Bulgaristan maçının birinci hakemi Luís Godinho olurken yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.