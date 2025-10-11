Caner Erkin'in cezası onandı!

Caner Erkin'in, 6 maç men ve 134 bin liralık para cezası onandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 36 yaşındaki futbolcuya 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verilen 6 maçlık men ve toplam 134 bin lira para cezasının onanmasına karar verildi.

GALATASARAY'A 500 BİN LİRA CEZA

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 500 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezası da onandı. Ayrıca kurul, TÜMOSAN Konyaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezasının da ayrıca onanmasına karar verdi. Son olarak da Samsunspor, yine çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma ve saha olayları sebebiyle oluşan 220 bin lira para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.