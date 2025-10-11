Çorlu'da doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi tedavi altında!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Olay, Hürriyet Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı eve giriş yapan bakıcı S.S. (59), ikamette kalan 3 kişiyi baygın halde buldu. Okul müdürü F.Ç. (57) ve eşi B.Ç. (54) ile kayınvalide G.A.’nın (85) karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.







Doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen bakıcı S.S. ve ikamet sakini 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazdan etkilenen 4 kişinin bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.