 Banu İriç

Fuat Oktay: SDG'nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı komisyon toplantısında Gazze ve Suriye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. SDG'nin yeni kurulan devletle bütünleşmesi gerektiğini söyleyen Oktay, bu durumun kritik olduğunu vurguladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.10.2025
19:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
19:52

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 'de barış sürecindeki 10 Mart mutabakatını hatırlatarak SDG'nin yapıya dahil olmasının öneminin altını çizdi.

Fuat Oktay: SDG'nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli

"GAZZE'DE İLK AŞAMA TAMAMLANMAK ÜZERE"

Dışişleri Komisyonu, uluslararası antlaşmaları görüşmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. ’deki son durum hakkında açıklamada bulunan Oktay, ’in Gazze’ye yönelik başlattığı ağır saldırıların, zamanla insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının işlendiği bir katliama dönüştüğünü söyledi. ’i tanıyan ülkelerin Parlamento Dışişleri Komisyonlarına, komisyon adına teşekkür mektupları gönderildiğini dile getiren Oktay, Gazze barış sürecinde, böylelikle ilk aşamanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Fuat Oktay: SDG'nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli

"SDG SURİYE İLE BÜTÜNLEŞMELİ, YANLIŞ YOLA TEVESSÜL EDİLMEMELİ"

Suriye’deki son duruma ilişkin de konuşan Oktay, "Bölgemizde ülkemizi yakından ilgilendiren diğer bir husus ise Suriye’deki gelişmelerdir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini koruması, barış içerisinde, istikrarlı ve müreffeh bir komşu olarak güney doğu sınırımızda yer alması, gerek siyasi gerek insancıl açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çaba gösteren Şam yönetiminin desteklenmesi, Suriye’ye yönelik dış müdahalelere imkan tanınmaması ve SDG’nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, SDG’nin yanlış yollara tevessül etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Komisyon basına kapalı olarak Dışişleri Bakanlığının "Gazze'ye İlişkin Son Gelişmeler" konulu bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Aşiret Çadırından Paris Masasına: Şam–SDG Sürecinin Kırılma Noktaları
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#suriye
#filistin
#Sdg
#Tbmm Dışişleri Komisyonu
#Gündem
