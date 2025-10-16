Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi son gün ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 19:38

borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen teslim almak isteyen ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan tüm borç tutarını kapatamayacak olan kişiler de faydalanabilecek.

Bu kişiler, borç tutarının yüzde 25’inden az olmamak koşuluyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmen yararlanabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi son gün ne zaman?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BİTTİ Mİ?

22 Eylül’de başlayan TOKİ yüzde 25 indirim uygulaması 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlanacak.

Borcun tümünü kapatmak isteyenler: Yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

Borcun bir kısmını kapatmak isteyenler: Bakiyenin en az yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış olanlar.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi son gün ne zaman?

Taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan ve süren hak sahipleri başvuruda bulunabilir.

Kalan taksit adedi 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamaz.

Ayrıca, kampanyaya katılabilmek için kalan taksit miktarının 12’den fazla olması gerekmektedir.

Bu koşulları karşılayan hak sahipleri, borçlarının tümünü peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanabilirken, borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemeleri durumunda kampanyadan kısmen faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları bankalardan konut kredisi kullanma imkanına da sahip olacak.

ETİKETLER
#konut
#kredi
#toki
#taşınma
#ındirim
#Ödeme Kampanyası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.