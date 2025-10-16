TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi son gün ne zaman?

TOKİ borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen teslim almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan tüm borç tutarını kapatamayacak olan kişiler de faydalanabilecek.

Bu kişiler, borç tutarının yüzde 25’inden az olmamak koşuluyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmen yararlanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BİTTİ Mİ?

22 Eylül’de başlayan TOKİ yüzde 25 indirim uygulaması 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlanacak.

Borcun tümünü kapatmak isteyenler: Yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

Borcun bir kısmını kapatmak isteyenler: Bakiyenin en az yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış olanlar.

Taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan ve süren hak sahipleri başvuruda bulunabilir.

Kalan taksit adedi 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamaz.

Ayrıca, kampanyaya katılabilmek için kalan taksit miktarının 12’den fazla olması gerekmektedir.

Bu koşulları karşılayan hak sahipleri, borçlarının tümünü peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanabilirken, borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemeleri durumunda kampanyadan kısmen faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları bankalardan konut kredisi kullanma imkanına da sahip olacak.