Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de temsilcimiz 5. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün 5. hafta karşılaşmaları kapsamında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 19:40

THY 'de bugün 5. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz karşılaşmaadan kesin bir galibiyet alarak kötü giden gidişatı toparlamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun beşinci karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Milan Nedovic, Carlos Cortes ve Sergio Manuel hakem üçlüsü yönetecek. Sarı-lacivertliler'de Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Talen Horton-Tucker sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler ligde 17 sırada yer alıyor. Son şampiyon temsilcimiz bugün oynanacak olan Bayern Münih maçını kazanarak tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmek istiyor.

Bayern Münih ise bu sezon EuroLeague'de oynadığı 4 karşılaşmadan ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Alman ekibi 15. sırada yer alıyor.

