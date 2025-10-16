Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de temsilcimiz 5. maçına çıkıyor

THY EuroLeague'de bugün 5. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz karşılaşmaadan kesin bir galibiyet alarak kötü giden gidişatı toparlamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun beşinci karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Milan Nedovic, Carlos Cortes ve Sergio Manuel hakem üçlüsü yönetecek. Sarı-lacivertliler'de Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Talen Horton-Tucker sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler ligde 17 sırada yer alıyor. Son şampiyon temsilcimiz bugün oynanacak olan Bayern Münih maçını kazanarak tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmek istiyor.

Bayern Münih ise bu sezon EuroLeague'de oynadığı 4 karşılaşmadan ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Alman ekibi 15. sırada yer alıyor.